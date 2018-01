Peixes fora d’água

Tá certo que no caso do Tiririca tem o agravante de sua origem de palhaço, mas não foi só ele, como presume reportagem do jornal inglês ‘Financial Times’, que “perdeu o sorriso” depois que virou deputado no Brasil. O Romário também não dá uma gargalhada faz tempo!

Esta semana mesmo, o Baixinho poderia estar rindo à toa com o acordo judicial que vai lhe garantir uma renda extra mensal de R$ 150 mil durante 10 anos – dividendos de uma pendenga com o Vasco –, mas isso é muito pouco para quem não deixou escapar nem aquele velho sorrisinho maroto na garupa das recentes indiscrições do noticiário sobre a vida íntima da Miss Bumbum Ceará.

Até quando o assunto é futebol, Romário não acha graça! Como não tem mais o Mano Menezes na Seleção para espinafrar, deu agora para chamar de “burro” o técnico que barrou seu filho Romarinho no time do Brasiliense. Enfim, se o ‘Peixe’ fosse palhaço, também daria matéria no ‘Financial Times’!

O bom humor de Romário e Tiririca está soçobrando na tristeza que o Congresso inspira no estado de espírito de todo brasileiro. Cá pra nós, a desilusão com a política deve ser muito maior para quem está lá dentro!