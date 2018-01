Pela preservação das amígdalas do Neymar!

A regra é clara: não se mexe em time que está ganhando, mas os médicos que cuidam de Neymar decerto desconhecem as normas do futebol: isso lá era hora de tirar as amígdalas do craque, caramba? Vai que…

Se fosse há um ou dois meses, os homens de branco do Barcelona e da CBF poderiam até diagnosticar o problema na garganta como causa do cai-cai do jogador em campo.

Mas depois de suas atuações na Copa das Confederações e do gol que fez do meio de campo na madrugada de ontem em amistoso contra os ‘Amigos do Messi’, francamente, melhor seria que, por ora, não lhe cortassem nem o cabelo.

Dizem os médicos – ô, raça! – que, sem amígdalas, Neymar vai crescer e ganhar massa muscular, parece que o Hulk também era uma tábua antes de operar a goela.

Enfim, não sei se é tarde demais – a cirurgia está marcada para amanhã –, mas talvez ainda dê tempo de se convocar um protesto de rua pelo Facebook: ‘Abaixo a operação das amígdalas de Neymar!’