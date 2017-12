Vizinhos do Templo de Salomão, no Brás, cismaram que tem um fantasma morando na cobertura do santuário.

Nem todos no bairro sabem que o Bispo Macedo mudou-se com a família pra lá!

Parece que o líder da Igreja Universal perambula de madrugada pelo jardim suspenso do monumento religioso como se tivesse recebido o Rei Davi.