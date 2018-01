Depois de se apresentar à polícia, o tal sujeito que emporcalhou com tinta branca a estátua de Carlos Drummond de Andrade em Copacabana deveria ser condenado a passar uma semana sentado ao lado do poeta pichando a si próprio naquele banco do calçadão!

