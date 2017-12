Comparar o TSE a “tribunal nazista”, como fez o ministro Gilmar Mendes, com base em decisão da corte que barrou a candidatura ficha suja do ex-governador do DF José Roberto Arruda, francamente, chega a ser ofensivo com as vítimas de Hitler!

