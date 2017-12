Deu empate no duplo derby do Mercosul em Londres, mas, a julgar pela reação das torcidas, a derrota do vôlei doeu menos nos argentinos do que a do basquete nos brasileiros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.