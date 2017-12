A julgar pelas ações desastradas da Scotland Yard em célebres episódios com brasileiros na capital inglesa – em especial o caso Jean Charles de Menezes no metrô e, agora, o de David Miranda no aeroporto –, a nossa PM deve ter desenvolvido seu serviço de inteligência em algum intercâmbio com a Polícia Metropolitana de Londres, né não?

