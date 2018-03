Tudo bem sair do governo avacalhado daquele jeito, mas disputar e perder para o deputado Sandro Mabel (PR-GO) a relatoria da reforma tributária, francamente, deu até pena do Palocci (que ainda aceitou ser presidente da comissão, ou seja, papagaio de pirata do Mabel).

Nem Tiradentes foi tão humilhado.