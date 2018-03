De que tamanho, na sua opinião, é o novo poço da Petrobrás:

a) bem maior que as olheiras do José Serra

b) pau-a-pau com o ego do Lula

c) menor que o recorde de engarrafamento em SP

d) tamanho de reserva é como conversa de pescador

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.