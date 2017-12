De João Vicente, filho de João Goulart, minimizando a presença constrangedora do ministro Edson Lobão, que apoiou a ditadura militar, na solenidade de divulgação do resultado da perícia nos restos mortais do ex-presidente:

“Ainda bem que não era o outro Lobão, o músico!”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A que ponto o rock chegou!