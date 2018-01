Depois do inglês, que aprendeu para comandar a seleção sul-africana, Joel Santana já está quase fluente em espanhol, devido ao convívio com o argentino Herrera e o uruguaio Loco Abreu, dupla de ataque que comanda no Botafogo.

