Já tem sem-teto em São Paulo disputando a primazia da ocupação do bonde que a prefeitura pensa instalar a título de monumento sobre os trilhos originais recuperados durante obras de revitalização do Largo do Batata.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.