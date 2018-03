Ainda traumatizado com atraso que o tirou de cena justo no momento do resgate do mineiro boliviano sobrevivente no Chile, Evo Morales foi o primeiro presidente a chegar no velório de Nestor Kirchner, na Argentina.

