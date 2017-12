Em respeito à crise na zona do euro, Silvio Berlusconi adiou, além do lançamento de seu quarto CD, uma noite de bunga-bunga na Sardenha, compromisso que havia assumido com amigos quando a situação ainda permitia esse tipo de coisa.

