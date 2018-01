Pra não dizer que não falei de beijos!

Em parceria ainda mais surpreendente que a estabelecida entre Marina Silva e Eduardo Campos, a ex-panicat Nicole Bahls não chegou a propor aliança a Dilma Rousseff, mas já teria mandado recado ao Planalto dizendo que entende muito bem o que a presidente anda sentindo: “Eu também estou na ‘fase dos grandes beijos’!”

Ainda que não seja bem isso o que a presidente Dilma quis dizer com aquilo – ela só tentava se esquivar de perguntas políticas com respostas sobre o sexo dos anjos –, no Brasil de hoje, cada um entende o que quiser do que o outro quer dizer.

Existem mil maneiras de se interpretar o flagrante de Paulo Coelho posando de grande defensor da verdadeira literatura brasileira em Frankfurt.

Há que se dar um desconto, também, no que diz o noticiário sobre o movimento dos tropicalistas em defesa da censura às biografias não autorizadas. Caetano e Gil, a exemplo do ‘Mago’, dão pinta de estar na tal “fase dos grandes beijos”, mas ficam sem graça de abrir o jogo. Ou não!