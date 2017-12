Praia não é para iniciantes!

Dia de luz, festa de Sol e os banhistas correndo em pânico de um lado para o outro na areia fofa e escaldante de Ipanema: o verão chegou em grande estilo ao Rio no penúltimo domingo do inverno. Teve briga, roubo, gritaria, arrastão, desacato, garrafada, e, mais cedo que de costume, bomba de efeito moral.

Volta do mar, desmaia o Sol em meio à confusão, “pega ladrão!”, chama o Choque, o Batalhão de Cães, a tropa da PM, a Guarda Municipal, a Polícia Civil… Começou com 650 agentes de segurança a chamada ‘Operação Verão’ na orla do Rio. Foi pouco: vão acabar criando a UPP da praia! A Primavera do Leblon promete gás de pimenta, bala de borracha e, como se não bastasse, candidatos disparando panfletos pra todo lado.

Dispensada da campanha eleitoral no estado, a Força Nacional bem que podia deixar um blindado com canhão de água de prontidão aos domingos na pedra do Arpoador. Não há arma melhor para esfriar a cabeça de quem já está em trajes de banho para isso.