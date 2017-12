Missa do Galo em Belo Horizonte teve este ano reforço policial para evitar que a torcida do Cruzeiro celebrasse na ocasião o sétimo dia do enterro do sonho do Atlético Mineiro no Mundial do Marrocos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.