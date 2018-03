Pelo tempo que a oposição não toca no assunto, Lina Vieira deve ter perdido de novo a agenda do encontro secreto com Dilma Rousseff no Palácio do Planalto.

