Já fez sua Sabatina hoje?

O deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS), eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, saiu da ‘bancada da bala’, contrária à proibição de venda de armas. Como se não bastasse, o vice-presidente agregou o apelido ‘Bala’ ao nome Sebastião Rocha, mas tem uma explicação para isso:

a) era muito rápido jogando futebol

b) carrega sempre uma balinha no bolso

c) foi campeão de tiro ao alvo

d) é defensor intransigente do projeto do trem-bala Rio-SP

Esta e outras questões irrelevantes do noticiário da semana você encontra na ‘Sabatina do Tutty’.

