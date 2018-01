Qual será a zebra do Enem?

Abertas junto com as inscrições para o Enem 2013, as apostas sobre o tipo de lambança que desta vez transformará o exame em escândalo não têm ainda prognóstico favorito.

A tradição do erro crasso no sistema nacional de avaliação da qualidade do ensino médio não criou, como se sabe, uma rotina de trapalhadas oficiais na aplicação da prova.

A cada ano, uma novidade desastrosa rouba a cena do concurso de acesso à Universidade no noticiário sobre Educação.

O Enem 2013 não vai ser igual àquele que passou pelo vexame de pontuar até redação com receita de macarrão instantâneo ou hino de clube de futebol.

O MEC também já tomou providências para evitar outros micos do passado, tipo roubo de provas na gráfica, vazamento de conteúdo, erros de impressão e sequenciamento de questões, exposição na internet de informações pessoais de inscritos…

Resta saber o que mais falta acontecer ao Enem! Quem tiver bola de cristal pode ficar rico nas casas de apostas. Algum palpite?