Que acaju é esse?

A cor da tintura de cabelo de Wagner Tiso foi o principal assunto do encontro de seis grandes pianistas brasileiros convocados para execução a 12 mãos de ‘Eu Sei Que Vou Te Amar’, de Tom Jobim, na noite de entrega do 24º Prêmio da Música Brasileira, dia 12 de junho, no Teatro Municipal do Rio.

João Carlos Martins, Gilson Peranzzetta, Cristóvão Bastos, Leandro Braga e João Carlos Coutinho não conseguiram chegar a um acordo sobre a denominação do tom de acaju adotado pelo compositor de ‘Coração de Estudante’.