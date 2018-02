Que Amaury Junior é esse?

É próprio de ano eleitoral a gente se sentir um completo idiota. Confesso que, esta semana, custei a entender na leitura do noticiário que existem dois Amaury Junior na imprensa brasileira. Aquele nosso velho conhecido não é, evidentemente, o mesmo jornalista citado – ao lado de Dilma Rousseff e outros – no pedido ao TSE de investigação sobre a lambança em curso na Receita Federal.

Tava na cara que não podiam ser a mesma pessoa, mas só comecei a suspeitar que o Amaury Junior do caso não era o Amaury Junior da televisão quando seu nome foi relacionado à autoria de quebra de sigilo. “Peralá!” – pensei: o Amaury, que até então eu imaginava ser aquele do colunismo social eletrônico, nunca foi disso!

E não é por falta de informação para vazar! Calculo que, se um dia ele resolver contar tudo que viu e não mostrou em seu programa de TV, metade de São Paulo se tornará inelegível. Sem exageros! A gente não vê nos Jardins ninguém preocupado com a possibilidade dele abrir o bico justamente porque com Amaury Júnior não tem erro. Ele é praticamente um túmulo no exercício da profissão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não há furo de reportagem que sobreviva ao crivo dele na edição. O cara ganha pra isso! Se por acaso amanhã esbarrar na declaração de renda de alguém importante, ele pede desculpas e segue em frente para entrevistar a dona da festa sobre a decoração do ambiente. Sem qualquer juízo de valor sobre seus esquemas comerciais, o Amaury Júnior que eu reconheço pode ser tudo, menos aloprado.

Não a ponto de dar um tiro no próprio pé, abrindo segredos de quem paga as contas de sua produção. A lógica desse Amaury pode até ser condenável, mas não tanto quanto a falta de lógica dos acusados, entre eles o jornalista homônimo, de quebrar o sigilo dos outros sem ganhar nada com isso. Esse tipo de lambança, justiça seja feita, o Amaury Júnior mais conhecido não faz.