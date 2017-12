Que Bonner é esse? Uau!

Se a propaganda política na TV fosse toda ela apresentada por William Bonner, a maioria dos candidatos a governador, senador e deputado até pagaria para não aparecer no chamado ‘horário eleitoral gratuito’ depois de assistir à série de entrevistas do titular do ‘Jornal Nacional’ com os presidenciáveis.

A própria Patrícia Poeta, em meio ao fogo cruzado na bancada do telejornal, quase chorou de medo a certa pergunta que o chefe mandou anteontem na lata da presidente Dilma! Não foi diferente com Aécio Neves e, ainda que seja meio chato falar disso agora, o marido da Fátima Bernardes pegou pesado até com a mãe do falecido.

Sem entrar no mérito da eficácia jornalística do estilo durão, imagina alguém assim, com poder e disposição para dar um passa-fora no candidato que começar com nhenhenhém no programa eleitoral de todo santo dia na TV! Falta um âncora na bagaça do TSE! Eu voto no Bonner! Que homem é aquele, meu Deus?