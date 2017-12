Galvão Bueno e Renato Maurício Prado já não são mais “bem amigos”!

Brigaram feito meninos ainda há pouco, ao vivo no ‘Conexão SporTV’, por causa de uma piada qualquer sobre a seleção de vôlei de 1984.

Pode?

Depois, constrangidos, fizeram as pazes, mas é grande a torcida no centro de imprensa do Parque Olímpico para que a luta continue.

Vale medalha!