Com todo respeito ao inegável talento dos irmãos grafiteiros Gustavo e Otávio Pandolfo, os gêmeos do Cambuci que conquistaram o mundo com admiráveis interferências artísticas na cena urbana global, o avião da seleção que eles pintaram ficou parecendo ônibus escolar da campanha ‘Criança Esperança’!

E não está mais aqui quem falou, ok?!