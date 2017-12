Com o novo julgamento do caso do rebaixamento da Portuguesa no Brasileirão marcado para a próxima sexta-feira, o Fluminense corre o risco de entrar para a história do futebol brasileiro como o único time a cair duas vezes no mesmo ano para a segunda divisão.

