Como ninguém na Fórmula 1 engoliu o bom desempenho da Brawn GP nos testes de pré-temporada da categoria, já tem gente no ‘circo’ falando em surpreender Rubinho Barrichello com exame anti-doping no GP da Austrália.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.