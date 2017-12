Quem tem medo de Marina Silva?

Mais ou menos como sucedeu com Lula quando o PT era uma espécie de Rede Sustentabilidade do Brasil, tem gente por aí espalhando medo sobre o que pode acontecer se Marina Silva for eleita presidente. Dizem que as mulheres não vão poder usar batom vermelho nem saia acima do joelho, que o coque será obrigatório aos domingos, sem falar nos riscos de racionamento da cerveja e de criminalização das próteses de silicone!

Valesca Popozuda, comenta-se no mundo funk, vive hoje uma sensação de pânico muito parecida com a de Regina Duarte pré-Lula-lá. Já teria sido, inclusive, procurada por marqueteiros – não ficou claro se a serviço da Dilma ou do Aécio – interessados em um depoimento seu, curto e grosso: “Eu tenho medo da Marina!” Sem beijinho no ombro, séria, olho no olho do horário eleitoral gratuito na TV.

Pode até não dar certo – em 2002, como se dizia na época, a esperança venceu o medo –, mas não há outra coisa que se possa fazer!