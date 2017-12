O recado do papa Francisco no Parlamento Europeu – “Preocupem-se com a cura da fragilidade dos povos e das pessoas!” – foi o discurso mais à esquerda de tudo que a política formulou neste século. Capaz até de rolar manifestação no próximo fim de semana da Av. Paulista pedindo o impeachment do Sumo Pontífice, se é que não vão propor logo uma intervenção militar no Vaticano!

A turma que relançou contra Dilma as palavras de ordem do momento já vinha pensando em diversificar o movimento para não esvaziar o vão do MASP. ‘Fora Papa Francisco!’ pode vir a ser o primeiro desses protestos alternativos, mas há entre os rebeldes da Paulista quem alegue que a vez é do Obama pelas reformas do presidente em benefício de 5 milhões de imigrantes ilegais – “Ô, race!” – nos EUA.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Menos cotado, porém já na mira dos manifestantes, o mascote olímpico da Rio-2016 também figura nesta lista de pedidos de impeachment. Os mais exaltados falam em intervenção militar no Comitê organizador do evento.