Recado aos comentaristas

Alguns leitores estão estranhando que seus comentários não são mais publicados instantaneamente como antes.

Perderam, decerto, uma explicação da semana passada sobre a nova política do portal de moderação dos comentários pelos blogueiros do Estadão, em virtude das armadilhas da lei eleitoral.

Ou seja:

De agora em diante, leio todos os comentários antes de publicá-los.

Aproveito, então, para deletar também o que não for pertinente com o assunto proposto em cada post, bem como a turma que sai panfletando indiscriminadamente todas as notas.

E vamos em frente.