O que a ministra Ideli Salvatti está fazendo com as Relações Institucionais entre o governo e o Congresso, francamente, por muito menos acabou dia desses o casamento de Eliana com João Marcelo Bôscoli!

