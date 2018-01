Se o lucro do HSBC lá fora despencou em 70% em 2008 e, no mesmo período, cresceu 9% no Brasil, francamente, que outro nome se pode dar à crise por aqui senão “marolinha”?

