Já que as filas na Disney World ficaram a preços proibitivos com a alta do dólar, o tremor de terra em Montes Claros pode ser uma boa opção para as férias de julho de quem não conseguiu juntar dinheiro suficiente nem para passar frio na serra gaúcha.

