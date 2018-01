Diante da crise no fornecimento de água em São Paulo, as autoridades que cuidam do problema tentam explicar ao consumidor preocupado com o desabastecimento que o fundo do reservatório não é o fundo do poço!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.