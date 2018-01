O que dá a Paulinho da Força a crença de que se faça Justiça com ele no Congresso é saber que seu caso está nas mãos do corregedor da Câmara, deputado Inocêncio Oliveira, cuja fama é mais do que justa.

