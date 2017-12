Sabe a última da Black Friday?

Pra começar não é verdade! ‘Psicose’, o célebre filme de Hitchcock, jamais se chamou ‘O Filho Que Era Mãe’ nos cinemas de Portugal. Cansados de tentar explicar aos amigos brasileiros que essa história não passa de uma piada (‘Psicose’ manteve na terrinha o título original ‘Psycho’), os patrícios passaram a retrucar a blague com fino sarcasmo lusitano:

“No Brasil, ‘The Sound of Music’ virou ‘A Noviça Rebelde’ decerto porque ‘sound’ quer dizer noviça e ‘music’ é rebelde em inglês!”

Pior ainda quando a gente resolve não traduzir: tem coisa mais ridícula que chamar a ‘Black Friday’ de ‘Black Friday’?

A novíssima classe média brasileira, que a tudo aprende muito rápido, logo entendeu que ‘black’ quer dizer dia e que ‘friday’ é o mesmo que desconto, mas custava chamar a tal super sexta-feira de preços baixos de Dia do Desconto?

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Só não vou aqui perguntar que fim levou o projeto de lei do Aldo Rebelo proibindo o uso de expressões estrangeiras no País para não voltarem à baila os boatos de que, se aprovado no Congresso, o Brasil passaria a chamar o futebol (do inglês football) de ‘ludopédio’.

Vai que algum português esteja me lendo e…