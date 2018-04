Sabe a última da Interpol?

Virou piada na Otan o alerta vermelho que a Interpol emitiu ontem a pedido do Tribunal de Haia, incluindo Muamar Kadafi no rol de fugitivos mais procurados do planeta. Para a turma que vem há meses bombardeando impiedosamente a Líbia na tentativa de acertar a testa do ditador, a ordem de prisão expedida pela polícia internacional com o aval da Justiça das Nações Unidas soa como anedota de salão.

Pois se com o tal “alerta vermelho” a Interpol não conseguiu pegar nem o Maluf, caramba, imagina o Kadafi! Onde quer que esteja, o foragido líbio também deve ter dado boas gargalhadas com as medidas tomadas para tentar captura-lo de maneira civilizada. Que nem fizeram com o Salvatore Cacciola quando o ex-banqueiro botou os pés fora da Itália, lembra?

Só pelo fato de levar a sério a possibilidade de prisão de Kadafi numa fila de check-in em aeroporto ou num posto da polícia rodoviária do deserto, francamente, imagina só o nível de chacota que andam fazendo com a Interpol no Seal Team 6, o grupo de elite da Marinha americana que deu cabo de Osama bin Laden!

A propósito, o terrorista saudita também foi colega de Maluf na listinha da Interpol.