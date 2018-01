Sabe o Aristeu?

Aristeu Moreira é assessor de imprensa de José Dirceu. Ganhou um monte comigo por conta do e-mail que publico abaixo com o intuito de dar uma força ao cara. Gente bem-humorada merece!

“Caro Tutty Vasques

… Gostaria de agradecer a divulgação do aniversário do ex-ministro em sua nota do dia 07 deste mês (…) Agora todo o Brasil já sabe e envia mensagens de congratulações. (…) Quero apenas esclarecer algumas informações.

A festa em Vinhedo, na casa do ex-ministro, é apenas um rega bofe que reunirá amigos dos tempos de 68, não mais que 50 pessoas. É muito pouca gente para enfrentar o know how dos Sem Terra. Daí que o líder do MST, José Rainha, nem pense em comandar uma invasão ao local. Se bem que ele e seus companheiros não ousem, porque é a turma de 68, com a experiência de luta e resistência que você conhece bem.

A festa do Bar Avenida é que reunirá mais gente, não acredito que chegue a 3 mil pessoas. Veja você, são tempos de crise (…) não é boca-livre, cada um pagará a própria despesa.

Se você prestar esclarecimentos, de novo para usar um mote seu, “não se fala mais nisso”.

Está dado o recado aos sem-terra!