‘Sabe o Mário?’ tem sua primeira prévia

Tentando ajudar as autoridades culturais que investigam quem é o falso Mário de Andrade cuja foto circulou por São Paulo no Dia da Consciência Negra, este blog pediu palpites a seus leitores, que não negaram fogo.

Na relação de suspeitos, além do pai de Macalé e de um tio de Paulo Silvino, figuram agora, entre outros, um irmão perdido do Clodovil, o avô do Celso Pitta, o próprio Hélio de La Pena, o Maluf quando jovem, o Ronaldinho Gaúcho em foto para o certificado de dispensa do serviço militar, um tio-avô de Marisa Monte, o Visconde de Sabugosa, o goleador Luiz Fabiano, Mikhail Gorbachev e Lampião.

Vai dar trabalho, como se vê, apurar a verdade.