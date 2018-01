Como ninguém se lembra direito do que ele foi acusado, Paulinho da Força anda espalhando no Congresso que seu nome – ou mesmo o de qualquer outro Paulinho – não consta de nenhuma relação de suspeitos de desvio de verbas do PAC.

