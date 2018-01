Sai que é sua, d. Odilo!

O torcedor brasileiro não leva fé em nada! Duvidava até bem pouco tempo que viveria o suficiente para assistir a uma Copa do Mundo ou a uma Olimpíada no País, da mesma forma que agora se faz de morto sobre a possibilidade real de um papa brasileiro.

Ninguém comenta nada nas ruas sobre as chances de d. Odilo Scherer no conclave do Vaticano! Sabe-se até que ele está na pista, mas – e daí? – o Felipe Massa também está! A diferença é que, no caso do piloto, nem a imprensa esportiva, ufanista como ela só, fala em “favoritismo brasileiro”.

Por mais que os jornais estejam acreditando à vera na vitória do cardeal arcebispo de São Paulo, o povão talvez prefira não criar falsas expectativa, mas, que ninguém se iluda, se o próximo papa for mesmo nosso, o País vai vibrar com o feito como há muito não comemora um título internacional desta grandeza.

Quem sabe, então, a gente não recupera a fé de um dia ganhar um prêmio Nobel, o Oscar de filme estrangeiro, o título de Miss Universo e o tão sonhado assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, né não?

Papa essa Brasil! Vamos lá, galera: “Sai, sai da frente, sai que d.Odilo é chapa quente!”