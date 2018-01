Chegar ao Palmeiras a esta altura do campeonato, com todo mundo no clube preocupado com a possibilidade de cair, dizendo que vai dar um “salto” em sua carreira, francamente, o técnico Gilson Kleina perdeu a noção do perigo.

