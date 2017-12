A falta de assunto – terror das redações de jornal em meio às festas de fim de ano – terá como atenuante nos próximos dias a volta ao País da bióloga Ana Paula Maciel, militante brasileira do Greenpeace anistiada pelo Parlamento russo do delito de tentativa de invasão de uma plataforma de petróleo no Ártico. Além de foto de primeira página do churrasco que a espera em Porto Alegre, Ana Paula deve ocupar um bom espaço na imprensa com a narrativa de sua aventura no reino do Putin.

Em plena entressafra da notícia, a volta da guria pode ser a salvação da lavoura dos jornalistas de plantão – ô, raça! Gente que nesta época do ano faz uma ginástica danada para não faltar informação no café da manhã do assinante.

Afora as peladas beneficentes, a chuva de papel picado, o trânsito nas estradas, o caos nos aeroportos, os preparativos da queima de fogos, as previsões de pais-de-santo para o Ano Novo e as dicas para curar ressaca, a falta de assunto convive nas redações com o medo de que uma grande tragédia transforme o tédio da apuração em supremo esforço de reportagem.

Enfim, Ana Paula Maciel tem tudo para ser a cereja do bolo de notícias deste finalzinho de ano. Bem-vinda!