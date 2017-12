Se o papa Francisco receber a jovem esposa de Silvio Berlusconi, que pediu audiência com o Sumo Pontífice para explicar o que de fato aconteceu com seu marido, vai abrir precedente para ter que dar atenção, entre outras, à também bela mulher do Eike Batista.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.