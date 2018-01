Saudades dos rolezinhos!

Responda rápido: você preferiria saber que seu filho anda participando de rolezinhos em shoppings ou metido em ações diretas dos black blocs nas ruas? Pai é pai! Os que até a semana passada andavam preocupados com a adesão da rapaziada ao corre-corre das invasões coletivas a centros comerciais relativizaram os riscos deste gênero de confusão indoor depois que o pau voltou a comer solto nas manifestações a céu aberto no centro de São Paulo.

“Se quiser participar da bagunça, vai pro shopping, meu filho!” – recomenda-se agora quando a galera sai de casa pro fim de semana cidadão. Não que as manifestações contra o preconceito nos templos de consumo da classe média sejam mais edificantes que os protestos de rua contra a Copa. São programas menos perigosos! Revistos após a pancadaria do último sábado no centrão, os rolezinhos parecem brincadeiras de criança. Tomara que no próximo fim de semana eles voltem a ser a principal preocupação dos senhores pais!