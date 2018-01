Com a Marcha da Maconha proibida, a polícia carioca prendeu um sujeito que perambulava pelo Arpoador com a placa ‘A estupidez é a essência do preconceito, legalize canabia”, e gritava “tem que fumar maconha, sim”.

Cá pra nós, o cara mereceu.

Os maconheiros foram os primeiros a aplaudir.