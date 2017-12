Amigos de Solange Vieira, a coisa mais fofa do governo Lula, guardam a sete chaves informações sobre dia, hora e local do bota-fora na Anac da coisa mais fofa do governo Lula.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.