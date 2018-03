Em defesa do cantor Latino, que vai responder a processo por abuso sexual contra uma menina de 13 anos, deve-se dizer que, ultimamente, ele tem andado muito mais com a turma da Lucília Diniz do que com fãs adolescentes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.