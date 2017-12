Programada para 2008, a reforma do Palácio do Planalto já suscita uma questão típica das comunidades do orkut:

Para onde mandar o Lula durante as obras?

Solte a imaginação, evite o palavrão.

O Sérgio Cabral, por exemplo, pode oferecer o Palácio Laranjeiras.