Se a Cúpula do Mercosul realizada nesta sexta-feira em Brasília admitir o ingresso da Bolívia e do Equador entre os membros do bloco econômico, a Grécia vai só esperar a abertura da janela da zona do euro para também pedir transferência.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.